Peine: Mahnwache mit 250 Teilnehmern auf historischem Marktplatz

Peine

Mahnwache und „Montagsspaziergang“: Zum zweiten Mal haben sich nach übereinstimmenden Schätzungen von Polizei und Veranstalter „Bündnis für Toleranz“ gut 250 Menschen auf dem historischen Marktplatz in Peine versammelt, um einen Gegenpol zu den Montagsspaziergängern zu bilden. Viele Teilnehmer hatten Kerzen und Lichter in den Händen. Besonders beeindruckend: Der Brunnen wurde von 114 Kerzen gesäumt, die an die 114 Toten im Kreis erinnern sollen, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind.

114 Kerzen säumten den Brunnen, um an die Corona-Toten im Kreis Peine zu erinnern. Quelle: Ralf Büchler

Die Mahnwache verlief friedlich, auch in der Fußgängerzone war es ruhig. In der Marktstraße am Hagenmarkt und in der Woltorfer Straße vor dem DRK-Seniorenheim kam es allerdings zu Zwischenfällen mit Gegnern der Corona-Maßnahmen.

Von Jan Tiemann