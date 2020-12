Kurzarbeit in einem Bereich, in dem ohnehin oft eher wenig verdient wird, und fehlende Trinkgelder: Viele Beschäftigte in der Gastronomie – im Kreis Peine sind das rund 1200 – wissen nach den Informationen der Gewerkschaft NGG nicht mehr, wie sie die Miete bezahlen sollen. Deshalb fordert sie für diese Personengruppe eine Nothilfe.