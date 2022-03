Kreis Peine

Ukrainische Flüchtlinge, die sich bereits im Landkreis Peine aufhalten, können beim Fachdienst Soziales Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. Diese beinhalten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie Kosten der Unterkunft und/oder Krankenhilfeleistungen (Krankenversicherungsschutz). Hierbei handelt es sich nicht um eine Asylantragstellung, sondern lediglich um einen Leistungsantrag, informiert Fabian Laaß, Sprecher der Kreisverwaltung.

„Eine Beantragung setzt voraus, dass im Vorfeld eine Anmeldung bei der Wohnortgemeinde beziehungsweise der Stadt Peine erfolgt ist. Die hier ausgestellte Meldebescheinigung ist für eine Leistungsgewährung dringend erforderlich“, erklärt Laaß.

Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis verbunden

Nach erfolgter Anmeldung ist grundsätzlich zunächst eine Vorsprache in der Ausländerbehörde des Landkreises Peine erforderlich. Bei der Behörde können die ukrainischen Flüchtlinge nach vorheriger Terminvereinbarung registriert werden und eine Aufenthaltserlaubnis gemäß des Aufenthaltsgesetzes für zunächst ein Jahr beantragen, die auch mit einer Arbeitserlaubnis verbunden sein wird. Die Flüchtlinge erhalten dann zunächst eine Bescheinigung über die Beantragung und in der Folge einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT).

„Es ist besonders wichtig zu wissen, dass mit der Registrierung auch eine Zuweisung in den Landkreis Peine beziehungsweise in die Wohnortgemeinde oder Stadt erfolgen wird. Sollte ein zeitnaher Wohnsitzwechsel außerhalb des Landkreises Peine geplant sein, so sollte die Registrierung dann möglichst am Zuzugsort vorgenommen werden. Denn mit der Zuweisung wird eine Wohnsitzauflage verbunden sein, die einen Wohnsitzwechsel in der Folge erheblich erschweren wird“, klärt Laaß auf.

Kontakte zur Ausländerbehörde und dem Fachdienst Soziales

Für Terminabsprechen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausländerbehörde zur Verfügung. Alle Kontakte stehen unter www.landkreis-peine.de/Ordnung-Umwelt/Ordnungswesen/Ausländerbehörde/ auf der Internetseite des Landkreises. „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Termine teilweise erst in mehreren Wochen möglich sind. Der Aufenthalt der ukrainischen Flüchtlinge im Bundesgebiet ist auch in der Zwischenzeit auf jeden Fall legal“, so Laaß.

In dringenden Fällen – beispielsweise bei Mittellosigkeit, unverzüglicher Notwendigkeit einer ärztlichen Behandlung oder bei fehlendem Krankenversicherungsschutz – kann eine Beantragung von Leistungen beim Fachdienst Soziales auch ohne vorherige Vorsprache in der Ausländerbehörde zu den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung erfolgen. Die Kontakte stehen auf der Landkreis-Internetseite unter dem Reiter „Aktuelles & Bürgerservice“, im dortigen Telefonverzeichnis ist der Fachdienst Soziales aufgeführt.

Die Beantragung der Leistungen erfolgt durch die Abgabe eines Antrages bei den Fachdienst-Mitarbeitern. Im Regelfall wird zunächst eine Abschlagszahlung vorgenommen und nach erfolgter Bearbeitung des Antrages der Leistungsanspruch ausgezahlt. Es wird gebeten, die Möglichkeit der Eröffnung eines Girokontos zu prüfen, damit die Auszahlung der Leistungen bargeldlos und somit ohne erneute Vorsprache erfolgen kann.

Alle Informationen und Antragsformulare rund um die Ukraine-Hilfe sind unter www.landkreis-peine.de/ukraine-hilfe zu finden.

