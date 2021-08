Peine: Leichter Rückgang der Inzidenz, sechs neue Corona-Fälle

Der Covid-19-Wert ist am Donnerstag von 32,6 auf 27,4 gefallen. Damit ist der Landkreis Peine derzeit unter dem landesweiten Durchschnitt. Bundesweit sind die Zahlen zum Teil deutlich in die Höhe gegangen.

Eine Frau hält in einem Corona-Testzentrum die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Die Inzidenz ist im Kreis Peine am Donnerstag etwas zurückgegangen. Quelle: Matthias Balk/dpa