Beim Landkreis ist man vom uneingeschränkten Nutzen der Geräte in Schulen nicht überzeugt. Flächendeckend werden deshalb vorerst keine Anlagen angeschafft. Für schlecht zu lüftende Räume an Schulen in Landkreis-Trägerschaft wurden aber 16 Geräte gekauft. Außerdem haben die Schulen CO2-Ampeln bekommen.