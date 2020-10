Peine

Trotz der Corona-Pandemie hat der Peiner Ladies Circle auch in diesem Jahr seinen Sommerkalender angeboten – insgesamt 1604 Exemplare sind verkauft worden. Der gesamte Erlös in Höhe von 8100 Euro kommt nun gemeinnützigen Zwecken zugute. Den Großteil erhielt die Peiner Bürgerstiftung, ein symbolischer Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro wurde den Vereinsvorsitzenden überreicht.

Der Vorstand der Bürgerstiftung berichtete bei der Spendenübergabe im Hotel Schönau, dass das Geld für die Initiative „Ein Essen für jedes Kind“ verwendet wird. „Unser Bedarf ist wegen Corona in diesem Jahr etwas geringer, dennoch haben wir schon wieder vermehrt Anfragen von den Schulen aus dem Landkreis“, erklärt Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Ebeling.

Spenden an Einrichtungen im Kreis Peine

Die restlichen Spendengelder verteilt der Ladies Circle an Einrichtungen im Landkreis Peine: Das Frauenhaus und der Caritasverband erhalten jeweils 600 Euro und die IGS Peine sowie die Grundschule Rosenthal jeweils 300 Euro für Schulprojekte. Der DLRG Peine, der Generationenhilfe Jung und Alt und dem Weihnachtspäckchenkonvoi werden jeweils 200 Euro gespendet. 500 Euro kommen dem nationalen Serviceprojekt „Fruchtalarm“ vom Ladies Circle zugute.

Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um krebskranken Kindern eine Abwechslung im Klinikalltag zu bieten: Mit fruchtigen Getränken aus verschiedenen Säften und Nektaren wird ihnen eine Freude bereitet. Ein weiterer Teil des Kalender-Erlöses wird an das internationale Serviceprojekt „LittleBigHelp“ gespendet: Mit 200 Euro werden hilfsbedürftige und vor Gewalt und Missbrauch gefährdete Kinder und Frauen in Indien unterstützt.

Treue Unterstützer vom Peiner Ladies Circle

Zum Hintergrund der Spendenaktion: Die Mitglieder des Peiner Ladies Circle stellten den Sommerkalender kurz vor dem Corona-Lockdown fertig – „Wir waren erst skeptisch, ob wir den Kalender überhaupt verkaufen können“, berichtet Ladies Circle-Präsidentin Anja Reiter. Nachdem die gesetzlichen Lockerungen eingeführt wurden und die Geschäfte wieder öffneten, konnten die Exemplare zum Verkauf angeboten werden. „Unsere Unterstützer haben uns nicht im Stich gelassen“, ist Reiter dankbar.

Von Nathalie Diana