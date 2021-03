Peine

Ladendiebe haben im Rossmann-Drogeriemarkt an der Breiten Straße in Peine zugeschlagen: Am Montag gegen 16.10 Uhr stahlen fünf bislang unbekannte Männer Waren im Wert von rund 550 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Arzneimittel, Lebensmittel sowie medizinisch-technische Instrumente.

„Weitere Angaben zu den Tätern sind Bestandteil der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Mehrere Verfahren seien eingeleitet worden.

