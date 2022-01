Peine

Einen Polizeieinsatz gab es am Mittwochmorgen in der Peiner Fußgängerzone: Gegen 10.30 Uhr erkannten zwei Mitarbeiterinnen in der Filiale der Drogeriekette „Rossmann“ einen Kunden wieder, der schon früher an demselben Tag Parfüm in diesem Geschäft gestohlen hatte. Daraufhin riefen die beiden Frauen die Polizei hinzu. „Als die Beamten eintrafen, rannte der Mann allerdings durch die Fußgängerzone davon“, berichtet der Sprecher der Peiner Polizei, Malte Jansen, über den Vorfall.

Gegen den Mann lag ein offener Haftbefehl vor

Doch der Mann kam nicht weit: Nach kurzer Verfolgung wurde er von den Polizisten gestellt. Eine Überprüfung vor Ort hat laut Jansen ergeben, dass der Mann wiederum Diebesgut aus dem Geschäft bei sich trug. Doch damit nicht genug: Es lag ein offener Haftbefehl gegen ihn vor, so dass er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste, die ihn dort in Gewahrsam nahmen.

