Peine: Ladendieb hat 3,97 Promille

Peine

Diverse Lebensmittel im Wert von unter 10 Euro hat ein Ladendieb am Freitag gegen 17 Uhr aus einem Supermarkt an der Sedanstraße in Peine gestohlen. Der 36-Jährige sei dabei über die Videoüberwachung durch den Ladendetektiv beobachtet worden, berichtete ein Peiner Polizist am Samstag.

Zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Der Beschuldigte konnte in der Nähe des Supermarktes von Polizeibeamten gestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,97 Promille. Der Mann wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Von Jan Tiemann