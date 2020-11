Peine

Unter dem Motto „Eltern stehen auf – Wir sind das Licht!“ hat eine Personengruppe nach Angaben der Polizei am Montagabend ab 19 Uhr im Bereich des Marktplatzes in Peine eine im Vorfeld nicht angemeldete versammlungsrechtliche Aktion durchgeführt. „Insgesamt versammelten sich etwa 20 Personen, darunter waren Kinder ebenso wie Erwachsene“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. Dem Aufruf sowie den Veröffentlichungen auf der Homepage zur oben genannten Aktion sei deutliche Kritik an den bundesweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu entnehmen.

Eine normale Kommunikation war laut Polizei nicht möglich

„Die Kommunikation mit den eingesetzten Polizeikräften und Teilnehmern war geprägt von einer verbalen Aggressivität gegenüber der Polizei sowie einem provokanten Verhalten. Die Polizei wurde teilweise als rechtsradikal beschrieben, es gab Vergleiche mit der DDR. Gegenüber den Kindern wurde die Polizei als Feindbild skizziert“, beschreibt Pintak die Situation aus der Sicht der Beamten. Eine normale Kommunikation sei nicht möglich gewesen.

Einzelne Erwachsene zeigten deutlich ihre Ablehnung der Polizei

Für die Polizei sei das Verhalten einzelner Erwachsener nicht nachvollziehbar. Sie hatten, insbesondere vor den Augen der Kinder, eine deutliche Ablehnung der Polizei erkennbar werden lassen. Vor dem Eintreffen weiterer unterstützender Polizeikräfte habe sich die Gruppe entfernt.

Die Polizei stellte die Identität einzelner Personen fest und prüft, ob auf Grund des gezeigten Verhaltens gegen Rechtsvorschriften verstoßen wurde. Einzelne Personen verweigerten die Angabe ihrer Personalien. Auch hier prüft die Polizei, ob durch dieses Verhalten eine Ordnungswidrigkeit nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (§ 111) vorliegt.

Versammlungen müssen bei der zuständigen Behörde angezeigt werden

Die Polizei macht deutlich: Eine Versammlung unter freiem Himmel ist der zuständigen Behörde (Versammlungsbehörde) spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der Versammlung anzuzeigen. Sollte eine solche Anmeldung unterbleiben und liegen keine Voraussetzungen für eine Spontanversammlung vor, kann ein Verstoß nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz vorliegen.

Der Auftrag der Polizei ist es, eine Versammlung zu schützen und den Versammlungsteilnehmern ihr Recht auf Durchführung einer Versammlung zu ermöglichen. „Die Beamten werden aber bei Regelverstößen nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz konsequent einschreiten“, macht Pintak unmissverständlich deutlich und appelliert zugleich an die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Von Kerstin Wosnitza