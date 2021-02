Das Leitmotiv der Gruppe „Frauenselbsthilfe Krebs“ ist die „Hilfe zur Selbsthilfe“. Unter dem Motto „Auffangen- Informieren- Begleiten“ werden Betroffen nach dem Diagnose-Schock aufgefangen, über Hilfen zur Krankheitsbewältigung informiert und in ein Leben mit oder nach Krebs begleitet. Die Gruppentreffen stehen allen Menschen offen, die an Krebs erkrankt sind, und auch deren Angehörigen. Die Teilnahme an den Treffen ist unverbindlich und kostenfrei. Auch aus dem Landkreis Peine besuchen viele Menschen die Gruppe. Betroffene werden dabei unterstützt, die vorhandenen eigenen Ressourcen zu entdecken und zu nutzen. Jutta Thamm, die Leiterin der Gruppe, ist unter (05128) 5634 oder per Mail unter JuttaThamm@web.de erreichbar. Der Frauenselbsthilfe Krebs - Bundesverband ist die Dachorganisation der Gruppe in Lehrte. Der Verein in Lehrte ist im regelmäßigen Austausch mit der Medizinischen Hochschule Hannover.

In Lengede unterstützt der „Gesprächskreis für Erkrankte“ betroffene Menschen. Das Motto der Selbsthilfegruppe des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes lautet: „Nicht Leben mit Krebs – sondern Leben trotz Krebs“. Betroffene, die über ihre Erkrankung sprechen wollen, die Unterstützung suchen, sich informieren wollen oder die ihre eigenen Erfahrungen weitergeben möchten, können an dem Gesprächskreis teilnehmen, heißt es auf der Homepage der Gemeinde. Das Treffen findet regulär an jedem dritten Freitag im Monat in der Zeit von 17 – 19 Uhr im Generationentreff der Gemeinde Lengede statt. Aufgrund von Corona ist derzeit nur telefonischer Kontakt möglich. Ansprechpartnerin sind Renate Brandes unter (05344) 6218 und Melanie Kröhl unter (05344) 26 20 883.