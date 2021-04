Peine: Kommende Woche sind im Impfzentrum 6000 Impfungen geplant

Peine

Das Impfzentrum in Peine läuft derzeit unter Volllast: Für die kommende Woche sind fast 6000 Impfungen geplant. Vom Land Niedersachsen vorgegeben ist eine Grundlast von 3000 Impfungen, in Spitzenzeiten sollen bis zu 4000 „Piekse“ möglich sein. „Viel mehr ist in Peine auch nicht realisierbar. Mit dem Pensum für die kommende Woche gehen wir personell und organisatorisch an alle Grenzen, auf Dauer ist das nicht zu leisten“, sagt Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine. Gearbeitet wird an sechs Tagen pro Woche, so dass rund 1000 Impfungen täglich durchgeführt werden sollen. In „normalen“ Wochen sind es zurzeit immerhin etwa 800.

Schon mehr als 18 000 Impfungen durchgeführt

Im Landkreis Peine wurden seit Beginn der Impfkampagne bis zum Donnerstagabend, 8. April, insgesamt 18 172 Impfungen durchgeführt. „In dieser Zahl sind sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen im Impfzentrum und durch mobile Teams enthalten“, sagt Laaß. Allein im April seien es bereits mehr als 4000 gewesen. Viele Leser haben sich in den vergangenen Wochen bei der PAZ gemeldet und die gute Organisation und die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeitenden gelobt.

Geimpft werden zurzeit die über 70-Jährigen

Geimpft werden in Niedersachsen in den Impfzentren zurzeit schwerpunktmäßig Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben.Ebenfalls berücksichtigt werden Menschen, bei denen ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht oder solche, die beruflich mit bestimmten Personengruppen zu tun haben oder die sich um einen pflegebedürftigen Menschen kümmern.

Sie können sich über die Hotline (08 00) 99 8 86 65 oder online auf www.impfportal-niedersachsen.de für einen Termin anmelden und selbst entscheiden, ob sie per Brief oder E-Mail kontaktiert werden wollen. „Briefe werden mit einem Vorlauf von mindestens sechs Tagen verschickt, um sicherzugehen, dass sie rechtzeitig ankommen“, sagt Kerstin Wolff von der Pressestelle des Sozialministeriums. Bei E-Mails betrage der Vorlauf mindestens zwei Tage. „Es kann vorkommen, dass Mails im Spam-Ordner landen, deshalb sollte dieser regelmäßig überprüft werden“, sagt Wolff.

Wann die Impfungen für die nächste Personengruppe möglich sein werden, steht laut Wolff noch nicht fest. „Das kommt auf die Menge an Impfstoffen und auf die Impfbereitschaft der aktuell Berechtigten an“, erklärt die Sprecherin. Anhand der Wartelisten werde überprüft, inwiefern die aktuelle Gruppe noch Bedarf habe.

Von Kerstin Wosnitza