Peine

Deutliche Kritik am Verfahren des Landkreises Peine bei der Suche nach einem neuen Geschäftsführer für das Klinikum äußert der ehemalige Betriebsratsvorsitzende des Krankenhauses, Axel Burgdorf. Der Peiner, der jetzt als Referent für die Bildungseinrichtung „Arbeit und Lernen Detmold“ tätig ist und die Internetseite www.wirfuerdasklinikumpeine.de ins Leben gerufen hat, sagt: „Ich verstehe nicht, warum der Kreis die neue Geschäftsführerin Corinna Jendges schon öffentlich vorgestellt hat, ohne dass es einen ausgehandelten Arbeitsvertrag gibt. Damit hat Jendges doch alle Trümpfe beim Vertragspoker – vor allem auch beim Gehalt – in der Hand, und es droht, dass man am Ende mit leeren Händen dasteht, wenn die Diplom-Pflegewirtin absagt.“

Corinna Jendges. Quelle: privat

Für Burgdorf ist die 48-Jährige nicht die ideale Besetzung, „ich hätte mich über eine Person gefreut, die sofort in die Arbeit einsteigen könnte. Also Wissen über die niedersächsischen Krankenhausstrukturen und die Region mitbringt.“ Die örtlichen Strukturen seien ihr unbekannt. Gerade jetzt sei es wichtig Aufbruchstimmung zu erzeugen und mit schnellen Erfolgen im personellen Bereich die Handlungsfähigkeit im Klinikum sicherzustellen.“ „Sicher waren unter den Kandidaten auch solche, die sofort zur Verfügung gestanden hätten und Erfahrungen in der Alleingeschäftsführung von Kliniken im ländlichen Raum haben, so Burgdorf weiter. Dr. Dirk Tenzer hätte das Anforderungsprofil sicher erfüllt. Doch der habe ja seine Bewerbung zurückgezogen. Zu weiteren möglichen Kandidaten wollte sich Burgdorf nicht äußern.

Druck auf Jendges erhöhen

Der Landkreis Peine müsse jetzt dringend den Druck auf Corinna Jendges erhöhen, damit sie sich schnell für oder gegen den Posten entscheide. Denn es bleibe nicht mehr viel Zeit. Zum 1. Oktober will der Kreis das Krankenhaus an der Virchowstraße vom bisherigen Betreiber AKH aus Celle übernehmen. Im schlimmsten Fall müsste man bei einer Absage der 48-Jährigen eine neue Suche nach einem Geschäftsführer starten, „denn alle anderen Bewerber wissen ja jetzt, dass sie nur zweite Wahl sind“.

Beim Termin am Donnerstag vor dem Insolvenzgericht in Celle und dem Treffen des Gläubigerausschusses erwartet der Experte keine Überraschungen. Alle Gläubiger seien doch für den Fortbestand des Klinikums. Daneben habe der Erste Kreisrat Herr Heiß verkündet, dass in allen 28 Vertragspunkten zwischen dem AKH und dem Landkreis eine Einigung erzielt wurde. „Diese Verträge stellen sicher, dass für eine Übergangszeit bis 2022 die Celler weiterhin zum Beispiel die Abrechnungen, die EDV-Leistungen, Sterilisationsaufgaben oder die Apothekenleistungen übernehmen“, so Burgdorf.

Nach Angaben von Sprecher Fabian Laaß will der Landkreis Peine dazu keine Stellungnahme abgeben.

Von Thomas Kröger