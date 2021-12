Peine: Kinder können sich auf „Fünf Freunde“ und „Frau Holle“ freuen

Peine

Gleich zwei Theaterstücke für Kinder werden jetzt in Peine präsentiert. Die „Fünf Freunde“ können am 7. Dezember und „Frau Holle“ am 8. Dezember besucht werden.

Mit dem Kindertheater „Fünf Freunde auf neuen Abenteuern – Happy Christmas, Five!“ präsentiert der Kulturring am Dienstag, 7. Dezember, ein aufregendes Weihnachtsabenteuer auf der Bühne der Peiner Festsäle. Die Inszenierung vom Theater auf Tour eignet sich für Kinder ab fünf Jahren und beginnt um 16 Uhr. Diesmal stehen im Felsenhaus am Meer die Weihnachtsferien an. Draußen stürmt und schneit es, und so sieht es ganz nach langweiligen und öden Tagen aus. Doch dann finden die „Fünf Freunde“ eine alte Schriftrolle und so beginnt ein neues Abenteuer. Erwachsene zahlen 13, Kinder und Jugendliche 11 Euro Eintritt.

Das Puppentheater "Frau Holle" ist im Forum zu sehen. Quelle: privat

Und mit dem Figurentheater „Frau Holle“ bringt der Kulturring am Mittwoch, 8. Dezember, einen der bekanntesten Weihnachtsklassiker der Märchenwelt auf die Bühne des Forums Peine. Das Stück eignet sich für Kinder ab drei Jahren und beginnt um 16 Uhr. Tickets kosten für Erwachsene 9 und für Kinder 8 Euro.

Karten gibt es im Servicebüro des Kulturrings Peine, Winkel 30. Unter der Rufnummer (0 51 71) 1 56 66 oder per E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können vorab auch Tickets gesichert werden. Der Einlass erfolgt jeweils 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn unter Berücksichtigung der 2G-Plus-Coronaregel. Das bedeutet; Erwachsene benötigen einen Impf- oder Genesenennachweis, ein Ausweisdokument und auch ein offizielles negatives Schnelltest-Zertifikat. Es besteht eine FFP2-Maskenpflicht für alle volljährigen Zuschauer.

