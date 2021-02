Brennende Kerzen gegen die Kälte waren keine gute Idee: Offenbar war einen von ihnen die Ursache dafür, dass der Stall am Zeisigweg Feuer fing und abbrannte.

Peine: Kerze setzt Hühnerstall in Brand

Polizei - Peine: Kerze setzt Hühnerstall in Brand

Polizei - Peine: Kerze setzt Hühnerstall in Brand