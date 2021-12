Peine: Kein Knallerwetter an Silvester

Kreis Peine

Das Silvesterwetter wird in Kreis Peine ziemlich sicher kein Knaller werden: „Milder Jahreswechsel, weit und breit kein Winter“, prognostiziert Diplom-Meteorologen Dominik Jung vom Wetterdienst Q-met. 15 Grad an Silvester, das sei Wetter wie Ende März/Anfang April und viel zu warm für Dezember. „Auch danach im neuen Jahr erst mal kein Winter in Sicht. Die Sonne macht sich auch rar – alles etwas trostlos.“

Der Dezember ist bisher 1,1 Grad wärmer als das 30-jährige Mittel. Große Schneemengen hat es ebenfalls nicht gegeben. Der Monat sei bis Weihnachten sogar deutlich zu trocken gewesen. Damit könnte er nach September, Oktober und November, der vierte zu trockene Monat in Folge werden.

So wird das Wetter im Peiner Land in den kommenden Tagen: Donnerstag gibt es Wolken und Regen bei 13 Grad. Silvester sind es 15 Grad, Sonne und Wolken – „immer wärmer, fast schon wie im Frühling“. Neujahr wird es 12 Grad warm mit Wolken, das gleiche gilt für Sonntag. Am Montag gibt es Sonne, Wolken und Regen bei 10 Grad, so sieht es auch am Dienstag bei 8 Grad aus.

Von Jan Tiemann