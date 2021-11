Peine: Katze Flummi sucht ein neues Zuhause

Peine

Diese Katze heißt Flummi. Sie wurde im Tierheim wegen Überforderung der vorherigen Besitzer abgegeben und sucht einen neuen Wirkungskreis, wo sie die alleinige Prinzessin sein kann. Denn Flummi ist nicht sonderlich begeistert von anderen Artgenossen, und auch Hunde hat sie nie kennengelernt. Aber die Katze liebt Streicheleinheiten und fordert diese auch regelmäßig ein. Manchmal ist Flummi etwas launisch, aber für gewöhnlich merkt man das schnell an ihrer Art. Allerdings hat die Katze ein Problem: Sie litt in der Vergangenheit an Epilepsie-Anfällen, die aber mit Tabletten mittlerweile gut unter Kontrolle sind. Deswegen sollte es trotzdem ein ruhiges und stressfreies zu Hause sein, ohne kleine Kinder.

Wer Flummi und die anderen Tiere einmal kennenlernen möchte, kann sich zurzeit nur telefonisch unter der Nummer (0 51 71) 5 25 58 an das Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee 20. wenden. Die Telefonzeiten: montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 7.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr, dienstags von 7.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 7.30 bis 13 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr.

Von der Redaktion