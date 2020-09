Peine

Ärgerlich: Seit Wochen ist auf der Bundesstraße 444 in Peine zwischen den Kreuzungen Werderstraße und Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) jeweils der Überholfahrstreifen gesperrt, doch von einer Baustelle zu sehen ist oft nichts: Mehrere Leser haben sich deswegen bereits bei der PAZ gemeldet und nachgefragt, was es damit auf sich hat. Es kommt dort oft zu Staus.

Größtenteils ist eine nicht-offene Bauweise möglich

„Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Baumaßnahme, sondern um Kanalbauarbeiten, die größtenteils in nicht-offener Bauweise stattfinden können“, erklärt Henning Schwägermann von der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Es seien also keine sichtbaren Baustellen mit Straßenaufbrüchen nötig. Die Spezialfahrzeuge seien nur vor Ort, wenn auch gearbeitet werde, deshalb könne natürlich leicht der Eindruck entstehen, dass dort nichts passiert – zumal wenn man in den Abendstunden oder am Wochenende dort unterwegs sei. „Um einen reibungs- und gefahrlosen Verlauf der Arbeiten zu gewährleisten, wird der gesamte betroffene Straßenabschnitt für die komplette Dauer gesperrt“, sagt Schwägermann.

Im Bereich des Mittelstreifens verläuft ein Kanal

„Die beauftragte Fachfirma führt die Strecke nach und nach mit speziellem technischen Gerät ab und führt die Arbeiten im so genannten Inliner-Verfahren durch“, so Schwägermann. Das bedeutet, dass die neuen Rohre in die alten eingebracht werden. Im Bereich des Mittelstreifens verlaufe ein Kanal, von dem aus das Regenwasser unterhalb der Straße an die Außenseiten abgeleitet wird. „Dieses System gibt es nicht sehr oft, meist erfolgt die Straßenentwässerung über Gräben“, erklärt der Experte.

Die Arbeiten seien bereits weit fortgeschritten, die jetzige Sperrung könne vermutlich schon am Mittwoch, 9. September, aufgehoben werden. Ganz fertig sei man allerdings noch nicht: In einem nächsten Schritt wird bis voraussichtlich Ende September auf der Strecke von der FTZ-Kreuzung bis zur Abfahrt Peine-Horst in Fahrtrichtung Peiner Innenstadt die Überholspur gesperrt. Im Anschluss daran ist eine Teilsperrung zwischen der Kanalbrücke und der FTZ-Kreuzung vorgesehen. Auch dort ist dann die Überholfahrspur in Fahrtrichtung Peine betroffen.

Seit Dienstag ist die B 1 zwischen Bettmar und Groß Lafferde wegen der Erneuerung der Fahrbahn gesperrt. Betroffen ist auch die Kreuzung „Weißes Kreuz“ in Nord-Süd-Richtung (Münstedt in Richtung Lengede und umgekehrt).

Von Kerstin Wosnitza