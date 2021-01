Kreis Peine

Den dritten Tag in Folge liegt der Sieben-Tagesinzidenzwert für den Landkreis Peine bei 97,2 und damit knapp unter der 100er-Marke. Das geht aus der offiziellen Statistik des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes hervor – ebenso wie die Zahl der Menschen, die sich innerhalb der letzten sieben Tage nachweislich neu mit dem Virus infiziert haben. Diese wird mit 131 angegeben. Allein am Donnerstag waren es 25.

Inzidenzwert in Niedersachsen steigt beständig

Zum Vergleich: Der Inzidenzwert für ganz Niedersachsen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 98,1 (Vortage: 94,1 beziehungsweise 91,8). Damit bewegt sich Peine ganz dicht am landesweiten Durchschnitt, aus dem die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, ein „nach wie vor hohes Infektionsgeschehen“ ableitet. Insgesamt gibt es seit dem Ausbruch der Pandemie 117 541 laborbestätigte Infektionen, das sind 1762 mehr als am Vortag. 2284 Menschen gelten als mit oder am Virus verstorben. Diese Zahl liegt um 45 höher als am Donnerstag. Die Statistik weist 96615 offiziell Genesene aus. Hier sind innerhalb von 24 Stunden 1585 hinzugekommen.

Von Kerstin Wosnitza