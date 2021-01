Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz im Landkreis Peine ist wieder gesunken: In der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes wird sie mit 80,1 angegeben. An den Vortagen lag sie bei 86,8 beziehungsweise 79,4. Damit setzt sich das Hin und Her auf relativ stabilem Niveau der letzten Zeit fort. Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 108 Menschen nachweislich neu mit dem Virus infiziert. Eine gute Nachricht hatte es am Montagabend gegeben: Erstmals seit Wochen waren an einem Werktag in Peine keine neuen Corona-Fälle registriert worden.

Inzidenzzahlen sind im Umkreis sehr unterschiedlich

In den benachbarten Landkreisen ist die Inzidenzzahl zurzeit teilweise deutlich höher als in Peine. In der Region Hannover liegt sie bei 120,7, in Hildesheim bei 132,3 und in Gifhorn bei 148,4, Vergleichbar ist die Situation in Celle mit 79,9 Fällen pro 100 000 Einwohnern und in Braunschweig (87,4). In Wolfsburg (63,5) und in Salzgitter (68,1) liegt die Zahl recht deutlich niedriger. In Niedersachsen hat zurzeit die Stadt Delmenhorst mit 168,9 den höchsten Wert, am niedrigsten ist er in der Stadt Wilhelmshaven (28,9).

Zum Vergleich: In ganz Niedersachsen liegt die Sieben-Tagesinzidenz zurzeit bei 91,6 (Vortage: 94,4 beziehungsweisen 93,5). 672 neue Fälle wurden im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagvormittag registriert. In Niedersachsen gibt es damit insgesamt 111 712 laborbestätigte Corona-Infektionen. 2108 Menschen gelten als an oder mit dem Virus verstorben, das sind 61 mehr als am Vortag. 91 832 Personen sind offiziell bereits wieder genesen, das ist im Vergleich zum Vortag ein Plus von 1007.

Von Kerstin Wosnitza