Kreis Peine

Zuletzt war der Inzidenzwert in Peine gesunken, nun steigt die Sieben-Tages-Inzidenz wieder leicht an. Am Donnerstag liegt die Inzidenz laut dem Robert-Koch-Institut bei 19,1. Noch am Vortag lag der Wert bei 17,7. Damit liegt Peine aber immer noch deutlich unter dem Landesdurchschnitt, der für Niedersachsen 42,7 beträgt.

Die Hospitalisierung wird vom RKI mit 2,3 angegeben (Vortag 2,2). Wie auch am Mittwoch sind 3,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Gute Nachrichten aus dem Peiner Klinikum: Dort muss weiterhin laut dem Intensivregister kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden.

Das sind die Zahlen für Niedersachsen

Den höchsten Wert in Niedersachsen hat der Landkreis Nienburg (Weser) mit 106,9, Holzminden folgt mit 88,3. Am niedrigsten ist die Inzidenz derzeit im Landkreis Lüchow-Dannenberg (2,1), im Landkreis Wittmund (8,7) und im Landkreis Friesland (13,1).

In Niedersachsen gibt es bislang insgesamt 303 686 bestätigte Corona-Infektionen. Drei weitere Todesfälle wurden am Donnerstag gemeldet, insgesamt sind 5985 Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben. 290 300 Personen sind wieder genesen.

Von Nina Schacht