Peine

Die Lage ist ernst: Der insolvente ÖPNV-Anbieter Abellio, zu dem die Tochter Westfalenbahn gehört, hat ein Schutzschirmverfahren beantragt und fordert Hilfen vom Staat. Für die Peiner Fahrgäste soll dies aber keine Auswirkungen haben, der Zugfahrplan der Westfalenbahn bleibt laut Albellio unverändert.

Die Mitarbeiter der Bielefelder Westfalenbahn, die auch auf der Strecke zwischen Hannover und Braunschweig unterwegs ist, fordern den Verkauf ihres Unternehmens und damit eine Loslösung von der niederländischen Abellio-Gruppe. „Wir wollen nicht mehr Teil des Konzerns Abellio sein!“, heißt es in einem offenen Brief des Betriebsrats an den Gläubigerausschuss, der der PAZ vorliegt.

Dazu erklärt Albellio-Sprecher Alexander Schaub: „Wir haben Verständnis, dass in Folge des Schutzschirmverfahrens, in das die Westfalenbahn wie alle anderen Konzerntöchter involviert ist, Unsicherheiten in Teilen der Belegschaft besteht. Dabei hat die Westfalenbahn beste Perspektiven, das Schutzschirmverfahren zeitnah als langfristig gesichertes Unternehmen zu verlassen.“ Der Grund: Die Westfalenbahn fahre weniger Verluste ein als die anderen Unternehmensbereiche.

Albellio kämpft gegen die Pleite

Die Firma Albellio mit Sitz in Berlin, die in Deutschland 52 Zuglinien vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg betreibt und 3100 Beschäftigte hat, kämpft seit Langem gegen die Pleite. Abellio teilte im Juli mit, dass es ein sogenanntes Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg beantragt habe. So wird ein Sanierungsverfahren im Rahmen des Insolvenzrechts genannt, bei dem das Management an Bord bleibt und durch gerichtlich bestellte Sanierungsspezialisten unterstützt wird. Um Finanzengpässe zu lindern, zahlt die Bundesagentur für Arbeit für drei Monate die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter. Danach soll die Firma dies selbst wieder übernehmen.

Albellio begründet die angespannte finanzielle Situation mit „massiven Kostenentwicklungen, die nicht ausreichend von den einzelnen Verkehrsverträgen gedeckt sind“. Schaub verweist unter anderem auf höhere Personalkosten und Baustellen-Folgekosten – damit gemeint sind Schienenersatzverkehre und Strafzahlungen wegen Zugausfällen oder nicht erreichter Pünktlichkeitsvorgaben. Der Finanzvorstand des niederländischen Mutterkonzerns hatte gegenüber dem „NRC Handelsblad“ seinen Frust über das defizitäre Deutschlandgeschäft Luft gemacht. Bei etwa einer halben Milliarde Euro Jahresumsatz auf 50 Linien habe man im Jahr 2019 rund 32,7 Millionen Euro Verlust gemacht.

Von Thomas Kröger