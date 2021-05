Peine

Weise gehen in den Garten – das wusste schon der bekannte Dichter Joachim Ringelnatz. Wenn der Garten dann noch direkt vor der Haustür, am schönen Herzberg, liegt und man sonst aufgrund eines fiesen Virus nicht wirklich viel machen kann, ist der Garten ein echter Rückzugsort geworden.

„Wir haben derzeit fünf freie Parzellen, aber mindestens 30 Interessenten auf der Warteliste. Das hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich vermehrt. Früher hatten wir auch eine Warteliste, aber da standen so fünf bis zehn Leute drauf“, berichtet Oliver Mühe, Vorsitzender des Kleingärtnervereins am Herzberg. Für ihn und seine Vorstandskollegen war es in den vergangenen Monaten aber auch schwierig, Gärten neu zu vergeben. Durch die Kontaktbeschränkungen war es nicht möglich, einer größeren Gruppe gleichzeitig die freien Parzellen zu zeigen. Nun hoffe man auf eine stabile Inzidenz unter 100, um wenigstens mit zwei Interessenten durch die Anlage gehen zu dürfen.

Oliver Mühe baut auch Kartoffeln selbst an. Quelle: Nicole Laskowski

Querschnitt durch alle Alters- und Bevölkerungsgruppen

„Bei der Vergabe ist uns eine gute Mischung wichtig. Wir möchten gerne alle Altersgruppen und Bevölkerungsschichten hier haben. Das Gelände gehört ja der Stadt Peine und wir sind Zwischenpächter. Wenn Parzellen neu vergeben werden, ermitteln wir den Wert und schließen so aus, dass Fantasiepreise für bestehende Lauben oder Bepflanzung erhoben werden. Auch die Pacht ist bei uns niedrig“, erklärt Fachberater Rainer Schink.

Am Herzberg werden 125 Gärten bewirtschaftet

125 Gärten werden derzeit in der Anlage bewirtschaftet, davon einige als Gemeinschaftsgärten. Sieben Mitglieder halten dem Verein auch ohne eigene Parzelle die Treue und beteiligen sich am Vereinsleben, das zurzeit allerdings wie überall brach liegt. Dafür wird in den Gärten umso emsiger gearbeitet. Vor rund sechs Wochen startete die Pflanzsaison. „Es gab im April noch viel Frost, sodass wir mit allem ungefähr zwei Wochen später sind als in den vergangenen Jahren. Kartoffeln werden ab Ende März gesetzt, etwas später kann man zum Beispiel Möhren und Erbsen aussäen. Jetzt ist die Zeit, wo Tomaten und andere Sommergemüse ins Freiland können. Vieles war dieses Jahr zum Schutz lange unter Vlies“, weiß Experte Schink.

Rainer Schink ist Fachberater im Kleingärtnerverein am Herzberg. Quelle: Nicole Laskowski

Auf etwas mehr Sonne und Wärme hoffen auch Brigitte Nowak und Wilfried Scholz. Bei den beiden Hobbygärtnern stehen gerade die Erdbeerpflanzen in voller Blüte. Die Ernte lässt aber noch auf sich warten. „Wir sind seit drei Jahren hier Pächter. Freunde haben uns auf die Idee gebracht. Seitdem haben wir viel investiert, die Laube gestrichen und innen renoviert und den Garten neu gestaltet. Als neuestes Projekt haben wir uns einen Pavillon gebaut, unter dem man auch bei Regen sitzen kann“, berichten die beiden, die zwar an ihrer Wohnung eine große Terrasse haben, das Gärtnern aber doch vermissten.

Kleingärten sollten die Armut lindern Die Geschichte der Kleingärten reicht rund 200 Jahre zurück. Damals gab es ein großes Armutsproblem, weil die Bevölkerung sprunghaft anwuchs. Die Idee: Familien können Land pachten und so ihren Ernährungsbedarf teilweise selber decken. Sie zog schnell Kreise, und so entstanden um die Mitte des 19. Jahrhunderts herum in vielen Städten Armengärten. Parallel dazu gab der Leipziger Arzt Moritz Schreber den Anstoß zu zunächst der „körperlichen Ertüchtigung“ überwiegend von Kindern dienenden Spielplätzen, die noch wenig mit Gärten zu tun hatten. Diese entwickelten sich erst nach und nach. Einen Boom von Kleingartengebieten gab es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, um der Bevölkerung eine bessere Ernährung zu ermöglichen. Wegen des Wohnungsmangels wurden in Kleingartenanlagen oft die Lauben ungenehmigt erweitert und wohnbar gemacht. Diese Schwarzbauten wurden von den Verwaltungen meist geduldet und den Bewohnern lebenslanges Wohnrecht zugestanden. Der Bezirksverband der Kleingärtner Peine wurde am 21. Juli 1946 gegründet. Heute gehören dem Verband mit Erholung Vöhrum, Friedrichsruh, Herzberg, Im Hasenwinkel, Reitlahe , Schwanensee und Sorgenfrei sieben Vereine an, die sich auf das ganze Stadtgebiet verteilen. Bis 1992 war der Verband Mitglied im Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde, seither gehört er dem Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde an. Dort sind zurzeit 17 Bezirksverbände mit insgesamt 301 Kleingärtnervereinen organisiert. Damit ist der Verband nach eigenen Angaben mit mehr als 34000 Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern die mitgliederstärkste Organisation im Hobbygartenbereich in Niedersachsen. Deutschlandweit sind unter dem Dach des Bundesverbands Deutscher Gartenfreunde fast 900 000 Hobbygärtner organisiert. Im Durchschnitt ist ein Kleingarten 370 Quadratmeter groß, statistisch sind es jedoch 438 Quadratmeter, denn dort werden die Flächen für öffentliches Grün, Spazierwege, Spiel- und Erholungsplätze, Lehr-, Schul- und Lerngärten sowie fürs Vereinsheim anteilig mit eingerechnet. Die meisten Kleingärten gibt es laut Bundesverband in Berlin. Dort ist auch die Nachfrage am größten und überschreitet bei Weitem das Angebot. Einen Leerstand gibt es hingegen im Osten der Bunderepublik. Dort gibt es noch aus DDR-Zeiten einen großen Bestand, der heute nicht mehr benötigt wird.

Es gibt zurzeit wenig anderes, das man tun kann

Die Auswahl im Garten ist vielfältig. Es gibt Obstbäume, aber auch diverse Gemüsesorten wie Kohlrabi, Gurken, Tomaten und Kartoffeln, um nur einiges zu nennen. Auch frische Kräuter finden sich auf einem Beet. „Ich koche sehr gerne und verwerte alles selbst, was reif wird. Wir sind beide im Ruhestand, da haben wir Zeit, und durch Corona gibt es ja auch wenig anderes, was man unternehmen könnte“, ergänzt Nowak. Beide fühlen sich in der Kleingärtneranlage sehr wohl, sie loben die gute Gemeinschaft, in der immer jemand einen Rat und Hilfe zu Gartenthemen parat hat.

„Der Garten wird in dieser Zeit zum beliebten Rückzugsort und bietet besonders Familien viele Freiheiten, die sonst durch die Corona-Einschränkungen zu kurz kommen“, ist sich auch Vereinsvorsitzender Mühe sicher. Auch er hofft aber auf ein baldiges Ende der Pandemie, um das Vereinsleben wieder aufleben lassen zu können.

Von Dr. Nicole Laskowski