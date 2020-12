Peine: Imposanter und gesunder Jahreswechsel mit Lachs-Tatar

Zutaten (4 Personen)

150g Frischlachs (Sushi-Qualität)

150g Rauchlachs

2 Schalotten

1 kleines Bund glatte Petersilie

1 Bund Schnittlauch

3 Zweige Dill

1TL Senf mittelscharf

2 Eigelb

6cl Pflanzenöl

2cl Olivenöl

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Salz

½ Limette

Zubereitung

1. Zuerst die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Danach in einem kleinen Topf etwas Wasser aufkochen. Darin die Schalotten kurz blanchieren, in ein Sieb gießen und zur Seite stellen.

2. Die Petersilie wird zunächst fein geschnitten und dann gehackt. Den Schnittlauch in feine Ringe und den Dill ebenfalls fein schneiden.

3. Die zwei Eigelbe werden mit dem Senf verrührt. Danach erst das Pflanzenöl langsam in die Eimasse einrühren, dann folgt das Olivenöl. Es muss eine Emulsion entstehen.

4. Der Lachs wird erst in dünne Scheiben geschnitten, dann in Streifen, zum Schluss in feine Würfel.

5. Alle Zutaten mit dem Saft einer halben Limette vermischen, mit Salz, Pfeffer und etwas Limettenabrieb würzen. Für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen, damit der Lachs gut mariniert wird.

6. Das Lachs-Tatar aus dem Kühlschrank nehmen, noch einmal nachschmecken und anrichten.

Weinempfehlung von Restaurantleiterin Melanie Gremmel: 2019 Grauer Burgunder, Alte Reben, vom Weingut Neder.