Überraschend soll der Impfstoff von Johnson & Johnson nicht mehr an Menschen verabreicht werden, die unter 60 Jahre alt sind. Der Erlass des Landes Niedersachsen kam so kurzfristig, dass Impfwillige mit Termin, die schon am Impfzentrum in Peine waren, wieder weggeschickt werden mussten. Vorerst fallen alle Termine aus.