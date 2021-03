Kreis Peine

In Niedersachsen kann ab sofort mit einer hohen Priorität (Kategorie 2) auch das Personal in Kindertageseinrichtungen sowie an den Grund- und Förderschulen gegen das Coronavirus SARS CoV-2 geimpft werden. In Peine sollen die ersten dieser Immunisierungen schon am Dienstag, 9. März, durchgeführt werden.

Der Erlass mit dem Namen „Schutzimpfungen mit hoher Priorität (§ 3 CoronaImpfV)“ ist an die Impfzentren gegangen, haben das Gesundheits- und das Kultusministerium des Landes Niedersachsen mitgeteilt. Die Impfzentren sind aufgefordert, zeitnah mit den Schulen und örtlichen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt zutreten und Termine mit dem impfwilligen Personal ausmachen.

In Schulen und Kitas werden Listen mit den Impfwilligen erstellt

„Wir haben uns umgehend an die Arbeit gemacht und die Schulen und Kitas gebeten, in den jeweiligen Einrichtungen die Zahl und die Namen der Impfwilligen abzufragen und dem Impfzentrum mitzuteilen. Von dort werden dann die Termine vergeben. Die ersten Impfungen für die betroffene Personengruppe sollen schon am Dienstag durchgeführt werden“, sagt der Sprecher des Landkreises Peine, Fabian Laaß, auf Anfrage.

Angesprochen seien alle Menschen, die in den genannten Einrichtungen beschäftigt sind, aber zum Beispiel auch Tagesmütter. Selbstverständlich sei das Angebot freiwillig. Wer den jetzt angebotenen Weg nicht gehen möchte, kann sich auch regulär über das Impfportal melden. Er kann dann aber bei der Priorisierung nicht berücksichtigt werden.

Betrieb in den Einrichtungen soll regulär weiterlaufen

„Die Termine werden so gestaffelt, dass keine Einrichtung schließen muss, etwa weil das ganze Team gleichzeitig zum Impfen eingeladen wird oder möglicherweise mehrere Personen aus einer Schule oder Kita zeitgleich wegen Nebenwirkungen vorübergehend nicht arbeiten können“, macht der Kreis-Sprecher deutlich. Er betont auch, dass diese Impfungen parallel zu denen der über 80-Jährigen durchgeführt werden. „Niemand muss verzichten oder um seinen Termin bangen“, so Laaß. Es stehe ausreichend Impfstoff zur Verfügung.

Minister Tonne: Impfverordnung muss angepasst werden

„Das ist ein gutes Signal der Fürsorge für die Beschäftigten, die tagtäglich für unsere Kleinsten in den Kitas und Grundschulen arbeiten. Abstand halten ist hier oftmals nicht möglich – und auch nicht sinnvoll. Mit der Impfkampagne in Kitas und Schulen setzen wir einen weiteren Baustein in unserer Sicherheitsstrategie nach und nach um. Es müssen aber alle Lehrkräfte und Schulbeschäftigten aller Schulformen schnellstmöglich ein Impfangebot erhalten. Ich fordere Bundesgesundheitsminister Spahn daher auf, die Impfverordnung entsprechend anzupassen“, sagt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Niedersachsens neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens erklärt: „Wir alle wollen, dass insbesondere die Kinder ein Stück Normalität zurückerhalten, und dazu gehört das gemeinsame Spielen und Lernen in Schule und Kita. Da ist es nur folgerichtig, dass wir den Beschäftigten in diesem Bereich, so schnell wie es die Impfreihenfolge zulässt, auch ein Impfangebot mit dem Impfstoff von AstraZeneca machen. Es ist gut, dass die Landkreise und kreisfreien Städte nun die Möglichkeit haben, entsprechende Termine mit den Schulen und Kitas zu vereinbaren.“

Von Kerstin Wosnitza