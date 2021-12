Peine: Impfaktionen für Kinder von fünf bis elf Jahren am Wochenende

Peine

Die Corona-Impfungen mit Kinderimpfstoff für Fünf- bis Elfjährige laufen jetzt auch in Peine an: Wie soeben bekannt wurde, gibt es am Freitag, 17. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, große Impfaktion bei der Impfstation am Peiner Klinikum. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

gibt es von 15 bis 20 Uhr ein offenes Impfen ausschließlich für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren (ohne Termin). Sonntag, 19. Dezember, ist das offene Impfen für Kinder von 5 bis 11 Jahren und Erwachsene von 10 bis 19 Uhr (ohne Termin).

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Impfungen für Kinder, die Risikofaktoren für einen schweren Covid-19-Verlauf oder Angehörige mit hohem Risiko haben. Es können nach individueller Entscheidung und ärztlicher Aufklärung aber auch alle Kinder geimpft werden. Verwendet wird niedriger dosierter Biontech-Impfstoff. Für Kinder ab zwölf Jahren laufen Impfungen bereits seit mehreren Wochen.

