Peine: Impfaktion von Dr. Buse und PAZ ist doppelter Erfolg

Peine

Etwas Gutes für die eigene Gesundheit tun und anderen helfen: Die gemeinsame Impfaktion des Peiner Mediziners Dr. Alfred Buse mit der Peiner Allgemeinen Zeitung ist ein doppelter Erfolg gewesen. Viele Menschen kamen am Samstag in die urologische Praxis im Ärztezentrum an der Duttenstedter Straße und holten sich eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung zum Schutz gegen das Coronavirus. Der Erlös aus dem erzielten Impfgeld – abzüglich der anfallenden Personalkosten – wird zu gleichen Anteilen dem Peiner Hospizverein und der Peiner Tafel gespendet.

„Ich finde die Aktion super und richtig“

Dies hat auch Marzena Stracuzzi aus Peine überzeugt. „Ich finde die Aktion super und richtig, weil es wichtig ist, sich und andere zu schützen“, sagte die 47-Jährige. „Und wenn man dann noch anderen helfen kann, ist das umso besser.“ Die Peinerin kam mit ihrer 17-jährigen Tochter Victoria zur Impfaktion, die sich boostern ließ. „Das ist wichtig, damit wir diese Pandemie endlich überwinden. Ich finde es schade, wenn man sich nicht impfen lässt“, erklärte die 17-Jährige. Es gehe schließlich nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch darum, andere zu schützen, die nicht geimpft werden können. „Ich will nicht, dass andere leiden müssen.“

Victoria Stracuzzi und ihre Mutter Marzena fanden die Impfaktion richtig und wichtig. Quelle: Jan Tiemann

Die Aktion selber verlief reibungslos, es kamen stetig Leute, aber lange Schlangen bildeten sich nicht. Auch wenn der Start für 9.30 Uhr geplant war, seien die ersten Interessierten schon kurz vor 9 Uhr gekommen. Dies sei aber kein Problem gewesen, sagte Buse. Er und sein sechsköpfiges Team seien schon früh in der Praxis gewesen, um alles vorzubereiten. „Die Organisation mit der PAZ hat super geklappt“, lobte der Mediziner.

Und so lief die Impfaktion: Vor der Praxis gab es einen Stand an dem PAZ-Mitarbeiterin Pina Wosnitza Nummern an die Impfwilligen verteilte. Wer an der Reihe war, ging in die Praxis, legte zur Registrierung seinen Impfpass und seinen Personalausweis vor, wurde dann geimpft und konnte gleich wieder nach draußen. Impfpass und Nummer gingen dann wieder an Wosnitza, die diese nach der obligatorischen Wartezeit an die betreffende Person aushändigte.

„Die Leute waren alle gut gelaunt und freundlich“

„Somit war der Datenschutz gewährleistet und es gab einen zügigen Durchfluss, weil kein Geimpfter zurück in die Praxis musste“, schilderte Buse. Zur Überbrückung der Wartezeit gab es ein Getränk und eine aktuelle PAZ und zum Dank noch einen Brief mit persönlichen Worten von PAZ-Chefredakteur Christoph Oppermann. „Die Leute waren alle gut gelaunt und freundlich“, freute sich die 23-jährige Wosnitza.

Zur Galerie Impressionen von der gemeinsamen Aktion des Mediziners Dr. Alfred Buse mit der Peiner Allgemeinen Zeitung.

Die Verantwortlichen waren mit der Sonder-Impfaktion zufrieden. „Zum überwiegenden Teil kamen die Leute, um sich boostern zu lassen. Es waren aber auch ein paar Erstimpfungen dabei, was uns sehr gefreut hat“, berichtete Buse. PAZ-Vetriebsleiter Christian Kuttkat freute sich, „dass alle Altersgruppen vertreten waren und es ein ständiges Kommen und Gehen gab“. Man könne nur immer wieder betonen, wie wichtig eine hohe Impfquote zu sei, um die Pandemie zu besiegen, betonte PAZ-Chefredakteur Oppermann. „Jede Impfung zählt, egal ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung.“

Von Jan Tiemann