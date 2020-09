Hubertus Heil wurde am 3. November 1972 in Hildesheim geboren. Aufgewachsen ist er in der Gemeinde Hohenhameln, bis heute bezeichnet er den Landkreis Peine als seine Heimat. Sein Abitur hat er am Gymnasium am Silberkamp abgelegt, den Zivildienst beim Paritätischen Peine abgeleistet. Anschließend hat er an der Universität Potsdam und der Fernuniversität Hagen Politikwissenschaft und Soziologie studiert. Seit 1988 ist er Mitglied der SPD, wo er verschiedene Parteiämter innehatte. 1998 wurde er zum ersten Mal für den Wahlkreis Peine-Gifhorn in den Deutschen Bundestag gewählt, dem er seither ununterbrochen als stets direkt gewählter Abgeordneter angehört. Seit März 2018 ist er Bundesminister für Arbeit und Soziales.