Hildegard Renkwitz aus Peine ist 100 Jahre alt.

Peine

Sie ist in Peine geboren, mit „Fuhsewasser“ getauft, hier aufgewachsen, hat ihr ganzes Leben in Peine verbracht und erlebt hatte nun einen ganz besonderen Tag: Hildegard Renkwitz ist am 6. November 2021 100 Jahre alt geworden.

„Das muss wohl daran liegen, dass sie bis ins hohe Alter während der Saison täglich und solange es möglich war, gemeinsam mit meinem Vater im Peiner Freibad bei Wind und Wetter morgens Schwimmen gegangen ist“, berichtet Kristina Parrino, die Tochter der Jubilarin, stellvertretend für ihre Mutter, für die das Erzählen zeitweise zu anstrengend ist. Außerdem habe ihre Mutter jeden Abend ein Glas Rotwein und dazu Käse genossen sowie morgens Gymnastik am offenen Fenster gemacht.

Die Liebe kam am Arbeitsplatz

Hildegard Renkwitz ist als ältestes von vier Kindern in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen, hat gern gesungen und Klavier gespielt. Ihre Ausbildung zur Drogistin hat sie bei der ehemaligen Firma Polstorff absolviert und dort bis zur Geburt ihrer Tochter gearbeitet. „Dort hat sie auch meinen Vater, ihren zweiten Mann, kennen und lieben gelernt. Ihr erster Mann war nach nur kurzer Ehe im Zweiten Weltkrieg gefallen“, erzählt Kristina Parrino weiter. 1951 hätten ihre Eltern geheiratet, sie selbst sei als Wunschkind 1954 geboren worden, aber ohne Geschwister geblieben.

Die Familie lebte einst in der Kolonie

Nach der Geburt der Tochter zog die Familie in ein kleines Haus in der Kolonie, da der Mann von Hildegard mittlerweile auf dem Peiner Walzwerk gearbeitet hat. Später siedelte sie dann in ein Haus mit Garten am Umformerweg um. Dort habe sich die Familie gern aufgehalten, ihre Mutter habe einen großen Gemüsegarten angelegt und das Geerntete eingekocht und eingemacht. „Wie das damals so war“, so die Tochter. Treffen mit den Nachbarn sind ebenfalls nicht zu kurz gekommen, man sei gern zum Kartenspielen zusammengekommen.

Hildegard Renkwitz ist oft mit ihrem Mann und der Tochter in den Urlaub gefahren, besonders die Berge haben es ihr angetan. So führten die Reisen oft nach Österreich und Südtirol, regelmäßig ging es auch in den Schwarzwald. Nachdem das eigenständige Reisen nicht mehr möglich war, sind sie von der Familie der Tochter mit in den Urlaub genommen worden.

Die Familie kommt zum Feiern in den Wohnpark Fuhseblick

Überhaupt ist die Familie ein wichtiger Bestandteil im Leben von Hildegard Renkwitz. Die harmonische Kindheit, die sie selbst erleben durfte, hat sie auch ihrer Tochter ermöglichen können. Geburtstage wurden schon während ihrer Jugend groß im Familienkreis gefeiert, das hat sie für sich beibehalten. Wenn es die Corona-Situation zulässt, muss das Geburtstagskind, das seit vier Jahren im Wohnpark Fuhseblick liebevoll betreut wird, nicht allein verbringen. Die Familie darf sie gegebenenfalls besuchen, darunter auch die mittlerweile neunjährige Urenkelin. „Deren Geburt war ein ganz besonderes Erlebnis für meine Mutter, immerhin war sie schon über 90 damals und bereits verwitwet. Meinen Vater hat sie bis zu seinem Lebensende 2011 gepflegt, trotz ihrer 89 Jahre. Es war die ganz große Liebe“, blickt Kristina Parrino zurück. Sie hofft, dass ihre Mutter ihren 100. Geburtstag genießen kann und sich über den Besuch freut, auch wenn altersbedingte gesundheitliche Einschränkungen mittlerweile denn Alltag der Jubilarin beeinträchtigen.

Von Antje Ehlers