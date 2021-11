Peine

Das heftig diskutierte neue Infektionsschutzgesetz der geplanten Ampel-Koalition hat am Donnerstag den Bundestag passiert. Unter anderem soll in Betrieben die 3G-Regel gelten. Der Peiner Bundestagsabgeordnete sowie Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) begrüßt das. „Die vierte Welle der Corona-Pandemie hat uns mit voller Wucht erwischt. Die Lage ist ernst“, sagt er der PAZ. Es sei nun eine Frage von Eigenverantwortung und auch Solidarität, unter anderem weitere Maßnahmen in der Arbeitswelt zu ergreifen.

„Ab kommender Woche gilt, dass Beschäftigte ihren Betrieb nur noch dann betreten können, wenn sie geimpft oder genesen oder täglich getestet sind“, erklärt Heil. Zu kontrollieren habe das der Arbeitgeber. Wo immer es möglich ist, solle außerdem Homeoffice angeboten und auch wahrgenommen werden. „Das stellt Unternehmen und Beschäftigte vor Herausforderungen, aber wollen keine Kitas und Schulen schließen oder einen erneuten Lockdown riskieren. Deshalb sind diese Maßnahmen dringend notwendig“, betont der Minister.

Von Kerstin Wosnitza