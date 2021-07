Peine

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Sachbeschädigung an einem Auto schnell aufgeklärt werden konnte. Am Sonntag, 4. Juli, gegen 8.20 Uhr wurde beobachtet, wie die Heckscheibe eines an der Feldstraße in Peine abgestellten Fahrzeugs mit einem größeren Gegenstand eingeschlagen wurde. Die Zeugen riefen die Polizei, die noch am Tatort einen Tatverdächtigen antraf.

Möglicherweise hat der Verdächtige psychische Probleme

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 26-jährige Verdächtige die Tat aufgrund psychischer Auffälligkeiten begangen hat, wurde er einem Arzt vorgestellt.

An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 600 Euro.

Von Kerstin Wosnitza