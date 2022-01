Ein Feuer ist am Samstagabend offenbar in dem Wintergarten eines Hauses an der Königsberger Straße ausgebrochen in Peine. Von dort ist es auf den Dachstuhl übergegriffen. 120 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht im Einsatz. Die Flammen mussten unter schwerem Atemschutz bekämpft werden.