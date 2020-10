Peine popt up - Großes Interesse am „Kulturzimmer“ in der City-Galerie

Ein Jahr haben die Vorbereitungen für die Eröffnung des „Kulturzimmer“ in Peine gedauert. Seit einigen Tagen ist es nun am Start. Mit ihrer Geschäftsidee trifft die Gewinnerin des Gründerwettbewerbs „Peine popt up“ offenbar den Geschmack der Peiner.