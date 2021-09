Peine

Globaler Klimastreik 2021 auch in Peine: Die Peiner Ortsgruppe „Health for future“ (Gesundheitsberufe für die Zukunft) ruft diesen Freitag gemeinsam mit der Gruppe „Fridays for future“, der Peiner Bio-AG, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), dem Naturschutzbund und dem Peiner Weltladen zur, 24. September, um 14 Uhr zur großen Klimademo auf. Start ist um 14 Uhr an der Fußgängerbrücke beim Bahnhof. Ziel ist der historische Markplatz.

Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen

Zwei Tage vor der Bundestagswahl fordern die Klima-Aktivisten konkrete politische Schritte, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür müsse die nächste Bundesregierung in den nächsten vier Jahren konsequente Handeln. Begleitet werden die Demonstrierenden von der Samba-Band der Kreismusikschule Peine. Auf dem historischen Marktplatz am Brunnen wird jede beteiligte Gruppe ein kurzes Statement abgeben.

Mehrere Tausend Menschen werden diesen Freitag in Niedersachsen und Bremen erneut zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz erwartet. In beiden Bundesländern sind Veranstaltungen an knapp 60 Orten geplant. Bundesweit sind es mehr als 400. Neben den großen Städten wollen die Aktivisten auch an an vielen kleineren Orten wie Peine, Alfeld, Einbeck, Melle, Uslar oder Winsen/Luhe auf die Straße gehen. Sogar auf den auf den Nordsee-Inseln Norderney, Spiekeroog und Wangerooge soll für das Klima demonstriert werden. Die Aktionen sind Teil eines globalen Klimastreiks unter dem Motto „Another world is possible – eine bessere Welt ist möglich!“

Von Jan Tiemann