Das Glockenspiel am alten Peiner Rathaus ist wieder defekt. Der Herold, der von vielen Peinern liebevoll als „Tröten-Horst“ bezeichnet wird, erscheint nicht mehr zu seinen gewohnten Zeiten aus der Tür. Erst im vergangenen Jahr wurde die Uhr repariert, die Fehlersuche war nicht ganz einfach und die Reparaturen hielten bis Anfang dieses Jahres an. Doch was ist dieses Mal die Ursache für den Stillstand?

Darauf hat die Stadt Peine noch keine Antwort. „Anfang Oktober wird das defekte Glockenspiel am Marktplatz untersucht und wenn möglich, gleich repariert“, sagt Moritz Becker, stellvertretender Sprecher der Stadt Peine. Für Wartungen und Reparaturen derartiger Glocken- und Uhrentechnik gebe es nur wenige Spezialisten in Deutschland. „Für das Peiner Glockenspiel arbeiten wir mit einer Fachfirma aus Schleswig-Holstein zusammen“, erklärt Becker. Diese betreut bereits seit knapp vier Jahren die Glockenspieltechnik am alten Rathaus und ist auf Glockenläuteanlagen und Figurenumläufe spezialisiert. „Wir haben die Firma jetzt mit der Reparatur beauftragt“, sagt Becker. Zunächst müsse der Fehler gesucht werden.

Nicht zum ersten Mal steht das Glockenspiel still

Es ist nicht das erste Mal, dass die Glocken im alten Rathaus verstummt sind: Das Glockenspiel, das durch eine Uhr gesteuert wird, stand schon ab Juni vergangenen Jahres still. Nach der Reparatur, die sich monatelang hinzog, funktionierten Uhr und Glockenspiel wieder. Eine Instandhaltung wird nach Angaben der Stadt mehrmals jährlich ausgeführt. „Leider standen die Arbeiten immer im Zusammenhang mit Defekten, sodass auch Material und Teile bestellt werden mussten, die jeweils lange Lieferzeiten hatten“, erklärt Becker.

„Das Glockenspiel wurde 1985 nach einer Spende des Bauunternehmens Friedrich Hanke installiert“, sagt Becker. Für das Glockenspiel habe die Stadt auf eine zweckgebundene Spende der Firma Hanke in Höhe von 40 000 D-Mark zurückgegriffen. „Die Stadt selbst hat etwa 8000 D-Mark investiert, sodass eine Gesamtinvestition von 48 000 D-Mark entstand“, erläutert Becker. Laut Andreas Kulhawy vom Stadtarchiv war das Glockenspiel „ein musikalisches Weihnachtsgeschenk, das die Peiner am 12. Dezember 1985 erhielten“. Vor 1985 hatte es weder im Alten Rathaus, das 1827 gebaut wurde, noch im Vorgängergebäude ein Glockenspiel gegeben.

Normalerweise läutet das Glockenspiel mehrmals täglich

Wenn das Glockenspiel intakt ist, öffnet sich die Tür oben im Turm des alten Rathauses täglich um 11, 12 und stündlich zwischen 15 und 18 Uhr: Der Trompeter erscheint und kündigt den Beginn des Glockenspiels an. Je nach Jahreszeit erklingen anschließend drei unterschiedliche Stücke nacheinander. Zwischen Mitte Juni und Ende Oktober sind es die Lieder „Jetzt kommen die lustigen Tage“ von Hannes Wader, „Glückauf der Steiger kommt“ von Theodor Salzmann und „Muss I denn, muss I denn zum Städtele hinaus“ von Friedrich Silcher.

Von Nathalie Diana