Peine/Gifhorn: Thomas Schellhorn (FDP) im PAZ-Kandidatencheck

Peine/Gifhorn

Der Ausbau der A 39, ein Digitalisierungsministerium schaffen, Reform der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften: Das sind einige der Schlagwörter, die Thomas Schellhorn (FDP) mit nach Berlin nehmen will, wenn er im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September ein Mandat erhält. In der AZ stellt er sich kurz vor und gibt Antworten auf vier Fragen, die auch den Wahlkreis Gifhorn/Peine bewegen.

In einem kurzen Steckbrief stellt sich der Kandidat vor

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 31. Mai 1961 in Braunschweig.

Wie ist Ihr Familienstand?

Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 32 Jahren.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Man kann nur etwas ändern, wenn man sich engagiert. Ich möchte meine Kompetenzen in die wichtigen Themen Landwirtschaft, Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz einbringen und für einen Politikwechsel sorgen.

Welche Hobbys haben Sie?

Politik, Feuerwehr, Pferdesport und -zucht, Klimaschutz.

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Die Bauernzeitung und die Land und Forst.

Worüber können Sie lachen?

Häufig über mich, Comedy und gute Witze, schlechte Laune gibt es nicht.

Was macht Sie traurig?

Die Verrohung der Gesellschaft im Allgemeinen und die nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie in den zwischenmenschlichen Beziehungen.

Zum Thema Mobilität

Mobilität spielt im Wahlkreis eine große Rolle. Ob es die A 2, die A 39 oder die B 4 ist – beinahe schon seit Jahrzehnten gibt es Pläne, um die Bürger zu entlasten, aber es passiert nichts. Wie wollen Sie das ändern?

Um Bürger zu entlasten müssen Umgehungsstraßen, da wo sie von den Bürgern gewollt sind, schnellstmöglich umgesetzt werden. Der Ausbau der A 39 als Entlastung der A 2 und A 7 muss nunmehr zügig umgesetzt werden. Der ÖPNV muss schneller und flexibler sein. Hierfür bietet sich ein app-basiertes On-demand-System durch Rufbus- und Ridesharing-Konzepte an. Der ÖPNV muss bequem sein. Smart Mobility ist die Vernetzung von intelligenter Straßenführung, ÖPNV und digitalen Parkleitsystemen.

Zum Thema Klimawandel

Welche Ansätze haben Sie, im Wahlkreis ganz konkret gegen den Klimawandel anzugehen?

Wir wollen Klimaschutz mit der Landwirtschaft wissenschaftlich basiert und technologieoffen umsetzen. Klima- und Umweltschutz wird zur täglichen Normalität, wenn er praktikabel ist und verschiedene Interessen berücksichtigt, und zwar die des Staates, der Wirtschaft und jedes einzelnen Bürgers. Sofortmaßnahmen: Photovoltaik auf allen öffentlichen Gebäuden, Aufforstungen, Anreize zur CO2 Vermeidung und Bindung über Zertifikatehandel schaffen, wie von der EU bereits 2018 im Verkehrssektor geregelt.

Thomas Schellhorn privat: Der Kandidat der FDP befasst sich in seiner Freizeit gerne mit Pferdesport und Pferdezucht. Quelle: Privat

Zum Thema Digitalisierung

Wie wichtig Digitalisierung ist, hat Corona verdeutlicht. In welchem Lebensbereich – und warum gerade darin und wie – wollen Sie Digitalisierung voranbringen?

Die Corona-Pandemie hat schonungslos offen gelegt, dass wir uns in Sachen Digitalisierung in allen Lebensbereichen in der Steinzeit befinden. Wir Freien Demokraten haben bereits 2017 ein Digitalisierungsministerium gefordert. Das wollen und müssen wir in der neuen Legislatur auch umsetzen. Schnellstmöglich sind digitale Bürgerdienste und Sitzungsteilnahmen zu ermöglichen. Insbesondere für die Schulen muss gelten: Weg von der Kreide, hin zu digitalen Angeboten.

Zum Thema alternde Gesellschaft und Pflege

Die Gesellschaft altert. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass auch in den ländlich strukturierten Ecken des Wahlkreises möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben möglich ist? Und was ist zu tun, um Pflege bezahlbar zu machen?

Ältere Menschen müssen selbst entscheiden können, wie sie im Alter wohnen möchten. Senioren und behindertengerechte Wohnungen müssen gefördert werden und Wohngemeinschaften etabliert werden. Eine Lösung können auch Mehrgenerationenhäuser sein. Natürlich müssen auch entsprechende Serviceleistungen für den allgemeinen Bedarf verfügbar sein. Die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte müssen dringend reformiert und die Bezahlung angepasst werden, um genügend Nachwuchs zu generieren.

Von der PAZ-Redaktion