Peine/Gifhorn: Hubertus Heil (SPD) im PAZ-Kandidatencheck

Peine/Gifhorn

Zukunftsfähige und fair bezahlte Arbeitsplätze sowie eine Pflege-Bürgerversicherung: Das sind einige der Schlagwörter, die Hubertus Heil (SPD) mit nach Berlin nehmen will, wenn er im Rahmen der Bundestagswahl am 26. September ein Mandat erhält. In der AZ stellt er sich kurz vor und gibt Antworten auf vier Fragen, die auch den Wahlkreis Gifhorn/Peine bewegen.

In einem kurzen Steckbrief stellt sich der Kandidat vor

Wann und wo sind Sie geboren?

Am 3. November 1972 in Hildesheim.

Wie ist Ihr Familienstand?

Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder.

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Ich habe angefangen mich als Schülersprecher im Gymnasium am Silberkamp in Peine zu engagieren und bin dann 1988 in die SPD eingetreten.

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Ich will mich auf Bundesebene weiterhin für zukunftsfähige und fair bezahlte Arbeitsplätze sowie soziale Sicherheit stark machen. Vor allem aber will ich eine starke Stimme unserer Region in Berlin sein.

Welche Hobbys haben Sie?

Segeln, Kochen und Zeit mit meiner Familie verbringen

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

„Vom Ende des Gemeinwohls“ von Michael Sandel und „Olympia“ von Volker Kutscher.

Worüber können Sie lachen?

Über Witze meiner Kinder und auch mal über mich selbst.

Was macht Sie traurig?

Respektlosigkeit gegenüber denen, die täglich den Laden am Laufen halten.

Zum Thema Mobilität

Mobilität spielt im Wahlkreis eine große Rolle. Ob es die A 2, die A 39 oder die B 4 ist – beinahe schon seit Jahrzehnten gibt es Pläne, um die Bürger zu entlasten, aber es passiert nichts. Wie wollen Sie das ändern?

Wir haben in den letzten Jahren bereits viele notwendige Verkehrsprojekte wie den Ausbau der Weddeler Schleife und den Stundentakt zwischen Braunschweig und Uelzen umgesetzt. Leider dauern große Straßenprojekte lange, deshalb werde ich mich dafür stark machen, dass die künftigen Planungsabschnitte der A 39 zügiger angepackt werden und das Planfeststellungsverfahren zur Verlegung der B 4 erfolgreich abgeschlossen und der Bau schnell begonnen wird.

Zum Thema Klimawandel

Welche Ansätze haben Sie, im Wahlkreis ganz konkret gegen den Klimawandel anzugehen?

Neben der Digitalisierung spielt auch die Mobilität eine große Rolle für klimafreundliches Wachstum und Beschäftigung. Der Fokus auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel, der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs und eine bessere Vertaktung verschiedener Verkehrsträger sind hier nur einige Ansätze. Auch forcieren wir neue Antriebsformen, seien es mit dem Ausbau von Ladesäulen oder der Ansiedlung des regionalen Wasserstoff Campus in Salzgitter.

Hubertus Heil privat: Der SPD-Kandidat segelt und kocht und verbringt gerne Zeit mit seiner Familie in seiner Freizeit. Quelle: Lukas Ratschko

Zum Thema Digitalisierung

Wie wichtig Digitalisierung ist, hat Corona verdeutlicht. In welchem Lebensbereich – und warum gerade darin und wie – wollen Sie Digitalisierung voranbringen?

Die Digitalisierung prägt unser Leben und das Leben der kommenden Generationen umso mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir in die Digitalisierung unserer Bildungslandschaft investieren und dabei kein Kind zurücklassen. Mit dem Digitalpakt Schule hat der Bund den Kommunen Geld für die Digitalisierung unserer Schulen zur Verfügung gestellt. Leider ist der Landkreis Gifhorn, im Gegensatz zur Stadt Gifhorn, noch sehr langsam beim Abruf der zustehenden Geldmittel.

Zum Thema alternde Gesellschaft und Pflege

Die Gesellschaft altert. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass auch in den ländlich strukturierten Ecken des Wahlkreises möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben möglich ist? Und was ist zu tun, um Pflege bezahlbar zu machen?

Ältere Menschen müssen selbstständig zum Arzt oder Supermarkt kommen. Ich setzte mich dafür ein, dass wir unseren ÖPNV barrierefrei ausbauen und Abfahrzeiten an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Wir haben bereits dafür gesorgt, dass Angehörige von Pflegebedürftigen mit einem Einkommen unter 100 000 Euro nicht mehr für die Pflegekosten herangezogen werden. Wir wollen eine Pflege-Bürgerversicherung einführen und werden den Eigenanteil für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen deckeln.

Von der PAZ-Redaktion