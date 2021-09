Peine

Das ist eine gute Gelegenheit gewesen, fünf der Direktbewerber live zu erleben, die für den Wahlkreis Peine-Gifhorn in den Bundestag einziehen wollen: Der Kreisverband Peine des Deutschen Gewerkschaftsbundes hatte am Freitagmittag zu einem Wahlforum auf den Marktplatz in Peine eingeladen. Mit dabei waren neben den beiden derzeitigen Abgeordneten Hubertus Heil (SPD) und Ingrid Pahlmann (CDU) auch Henrik Werner (Grüne), Andreas Mantzke (Linke) und Thomas Schellhorn (FDP).

Allerdings haben nicht allzu viele Menschen diese Chance ergriffen, sich ein Bild von Kandidaten und Programm zu machen. Genau ermitteln ließ sich die Zahl der Zuhörer nicht, zumal etliche gemütlich von den Außenplätzen der umliegenden Gaststätten lauschten. Aber riesiges Interesse sieht anders aus.

Die AfD wurde bewusst nicht eingeladen

Bewusst nicht eingeladen worden sei der Vertreter der AfD, sagte Gewerkschaftssekretär Frank Raabe-Lindemann bei seinen einführenden Worten. Er begründete diese Entscheidung mit rechtsextremen und rassistischen Tendenzen in der Partei, der man vor dem Hintergrund, dass 20 bis 25 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder einen Migrationshintergrund hätten, keinen Raum geben könne und wolle. Durch die eigentliche Diskussion führten die Peiner Verdi-Vorsitzende Nanni Rietz-Hering und Thorsten Gutsmann von der IG Metall. Sie hatten drei Themen-Schwerpunkte vorbereitet: Es ging um die Themen Industrie und Klimawandel, Rente und Pflege. Nach einer kurzen Einführung in das jeweilige Thema formulierten sie zwei konkrete Fragen, für deren Beantwortung jeder der Kandidaten drei Minuten Zeit bekam.

Heil gab sich betont kämpferisch

Bundesarbeits- und Sozialminister Heil gab sich betont kämpferisch. „Wir dürfen nicht die Generationen gegeneinander ausspielen“, sagte er beispielsweise zum Thema Rente, und er wies darauf hin, dass in Bezug auf die Technologie große Sprünge vor uns liegen, bei denen die Arbeitnehmer mitgenommen werden müssen. „Beschäftigte dürfen keine Angst vor morgen haben!“ „Deutschland ist ein Industrieland und soll das auch bleiben. Viel Kraft kommt aus den Unternehmen heraus und es gibt einen guten Erfindergeist, das ist nicht zu unterschätzen“, brach Pahlmann eine Lanze für die Innovationsfreude der heimischen Industrie, an die die Politik bei der Umsetzung der Klimaziele anknüpfen könne.

Zur Galerie Fünf Kandidaten stellen sich den Fragen der Gewerkschafter

Pflege darf kein Spekulationsobjekt sein

Die Pflege darf kein Spekulationsobjekt sein, die Pflegekasse nicht als Selbstbedienungsladen für sachfremde Ausgaben missbraucht werden und Pflege und Job müssen vereinbar sein: „Diese Forderungen des DGB werden von den Grünen in Gänze unterstützt“, betonte Werner die Positionen seiner Partei. „Wir müssen das Rentensystem komplett revolutionieren. Alle müssen in dieselbe Kasse einzahlen, und wer viel verdient, sollte auch einen hohen Beitrag leisten“, sagte der Linke Mantzke zu diesem Thema.

FDP-Mann Schellhorn forderte mehr Tempo bei der Nutzung von Wasserstoff, denn der Bedarf sei immens. Aber auch die Potenziale der Fotovoltaik gelte es voranzutreiben und die Politik müsse Anreize schaffen, Kohlendioxid einzusparen.

Von Kerstin Wosnitza