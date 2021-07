Peine: Gedenken an Opfer des Wehrmacht-Überfalls in der Sowjetunion

Peine

Vor 80 Jahren – im Juni 1941 – hat der Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion stattgefunden. Das nahmen die VVN – Bund der Antifaschisten und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Anlass, auf dem katholischen Friedhof in Peine, auf dem sowjetische Zwangsarbeiter ihre letzte Ruhestätte fanden, an dieses „grausame Verbrechen“ zu erinnern.

In seiner Begrüßung erklärte Peter Baumeister, Kreisvorsitzender der VVN-BdA, vor den rund 20 Anwesenden, warum es gerade seiner Organisation ein großes Anliegen ist, diesen Tag zu würdigen. Er sagte: „Es waren die Einheiten der sowjetischen Streitkräfte, die im Verbund der Anti-Hitler-Koalition die Hauptlast der militärischen Befreiung Europas und auch unseres Landes getragen haben.“ Baumeister wies auf die Worte von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hin, der bei einer Ausstellungseröffnung in Berlin erklärt hatte: „Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei.“

Vortrag machte Gräueltaten der Wehrmacht deutlich

In seinem Vortrag machte Andreas Warmbold vom Arbeitskreis Stadtgeschichte deutlich, „dass es sich von Anfang an um einen imperialistischen Eroberungskrieg gehandelt hat, an dem auch die Wehrmacht ihren Anteil an Verantwortung trug.“ In der Sowjetunion habe es damals großangelegte Vertreibungen, Einsatzgruppen zur Massenvernichtung von Juden, die systematische Ausrottung aller kommunistischen Parteifunktionäre und den kalkulierte Hungertod unzähliger Menschen gegeben.

Insgesamt liegen in Peine auf dem katholischen Friedhof 34 und auf dem evangelischen 14 Kriegsgefangene begraben. „Sie sollen uns immer eine Erinnerung und Mahnung sein, wohin Rassismus und menschenverachtender Imperialismus führen“, sagte Baumeister.

Im Anschluss an das Gedenken wurden auf beiden Friedhöfen Gestecke der VVN-BdA und der Partei Die Linke niedergelegt. Baumeister wies noch auf die Veranstaltung der VVN-BdA mit namhaften Referenten am 3. Juli in Hannover mit dem Titel „Aus dem Schatten der Erinnerung – Spurensuche zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion“ hin. Anmeldungen sind über ihn möglich.

