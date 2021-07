Besuch - „Polizei-Einsatz“ an Schule in Telgte: Zweitkässler legen Lehrerin Handschellen an

Der neue Peiner Polizeichef Christian Priebe besuchte die 2b der Fröbelschule in Telgte und ließ sich ausgiebig zu seiner Arbeit von den Kindern „verhören“. Die Themen: Kugelsichere Westen, Selbstverteidigung und Handschellen.