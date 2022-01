Peine: Freies Impfen und Impfaktionen für Jugendliche

Peine

Ein spezielles Impfevent für Jugendliche ist im Impfzentrum von Dr. Lars Peters an der Eichendorfstraße 15 in Peine geplant. Es findet am Donnerstag, 13. Januar, und Freitag, 14. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten statt und richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren. Es gibt Überraschungen. Man darf gespannt sein. Für das Impfevent wird um eine Online-Anmeldung unter www.hausarzt-peine.de gebeten.

„Zurzeit ist der Impfstoff frei wählbar. Es steht ausreichend Biontech und Moderna zur Verfügung“, berichtet Peters. Neben der Boosterimpfung ab 12 Lebensjahren werden im Impfzentrum Erst- und Zweitimpfungen vorgenommen. Die Impfzeiten sind Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, Donnerstag von 16.30 bis 18.30 und Freitag von 14 bis 19 Uhr. Zwischen 16 und 18 Uhr kann man jeweils auch ohne Termin vorbeikommen. Ansonsten wird auch hier um Online-Anmeldungen unter www.hausarzt-peine.de gebeten.

Von Jan Tiemann