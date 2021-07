Peine: Frauen stehlen Geldbörse mit 250 Euro

Peine

Die Geldbörse eines 59-Jährigen haben zwei unbekannte Frauen am Dienstag auf dem Parkplatz des Hol’ab-Getränkemarktes an der Woltorfer Straße gestohlen. Nachdem der Geschädigte gegen 13 Uhr seinen Einkauf ins Auto verladen hatte, schob er den Einkaufswagen zurück. Hierbei habe er jedoch vergessen, sein Portemonnaie aus dem Einkaufswagen zu nehmen, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Mittwoch. Als er dies bemerkte, ging er zurück, doch die Börse samt etwa 250 Euro war verschwunden.

Zeuge hat Diebstahl beobachtet

Nach der Tat wurde der Geschädigte von einem älteren Herrn auf dem Parkplatz angesprochen. Dieser habe den Diebstahl durch die beiden Frauen beobachtet. In einem kurzen Gespräch schilderte der Zeuge Beobachtungen. „Leider sind die Personalien des Zeugen nicht bekannt“, bedauerte Pintak.

Frauen hatten dunkle Haare

Beide Frauen hatten dunkle Haare. „Da die Tat auf dem Parkplatz zur Geschäftszeit stattfand, gibt es vielleicht noch weitere Zeugen“, hofft der Sprecher. Die Polizei sucht insbesondere den Zeugen, der den Geschädigten auf die beiden Täterinnen aufmerksam gemacht hatte. „Bitte melden sie sich in jedem Fall bei der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90“, so Pintak.

Von Jan Tiemann