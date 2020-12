Peine

Endlich ist es soweit – die Weihnachtsfeiertage stehen jetzt bevor. Zahlreiche PAZ-Leser haben uns ihre Weihnachtsbilder zugeschickt, die zeigen, wie sie sich auf die besinnlichen Festtage eingestimmt haben. Viele Peiner haben sich die Adventszeit trotz der Coronakrise nicht vermiesen lassen. Im Gegenteil: Die Zeit zu Hause wurde fleißig genutzt, die eigenen vier Wände und den Garten mit weihnachtlicher Dekoration zu schmücken. Auch beim Spaziergang haben viele den leuchtenden Weihnachtsschmuck im Ort oder in der Stadt bewundert und den Moment mit der Kamera festgehalten.

Ein schönes Foto hat PAZ-Leserin Kathi Rieger aufgenommen. Sie hat mit ihren Enkeltöchtern, Nele (9 Jahre) und Ina (5 Jahre), einen Nachmittag zusammen verbracht. Gemeinsam haben die drei lustige Schneemänner aus Keksen, Lebkuchen, Dominosteinen und Zuckerguss gebastelt. Wenn es schon keine weiße Weihnachten gibt, dann baut man eben auf andere Weise Schneemänner.

Umgebauter Holzschlitten und leuchtende Weihnachtssterne

Ein weiterer Blickfang ist der umgebaute Holzschlitten von PAZ-Leserin Jutta Beckmann. Auf dem oben befestigten Regalbrett sitzt ein fröhlicher Weihnachtswichtel mit roter Mütze, auf dem unteren stehen weiße Holzdekorationen mit Sternen. Der Rahmen des Schlittens wurde mit einer Tannengirlande und einer Lichterkette geschmückt. Das kreative kleine Kunstwerk zieht sicherlich auch im Dunkeln den Blick auf sich.

An einen alten Schlitten hat Jutta Beckmann Regalbretter befestigt - weihnachtlich geschmückt hat sie ihr kleines Kunstwerk mit Tanne, Lichterkette und roten Dekorationen. Quelle: Jutta Beckmann

Die Anlieger am Leiterberg in Woltwiesche freuen sich über die mit leuchtenden Weihnachtssternen geschmückte Winterlinde. Von PAZ-Leser Hans-Hermann Baas wurde das Bild mit Weihnachtsgrüßen zugesendet. Thomas Krug aus Vöhrum denkt sich: „Wenn es dieses jahr schon keinen Weihnachtsmarkt gibt, dann machen wir eben einen eigenen zu Hause.“ Die weihnachtliche Stimmung beim Schlürfen eines hausgemachten Glühwein sei genauso gut. Und das beste dabei ist: „Der Heimweg ist kürzer als sonst“, scherzt der Vöhrumer. Dorit Grüttner-Bruns aus Vechelde schaut sich normalerweise jedes Jahr die Weihnachtsmärkte in der Region an. Bei einem Spaziergang in Wolfenbüttel nimmt sie ein ungewohntes Bild auf: Der Marktplatz ist menschenlee, denn die Buden von Schaustellern des Weihnachtsmarktes stehen hier in diesem Jahr nicht. „Ein Besuch lohnt sich trotzdem“, empfiehlt Grüttner-Bruns. Der Weihnachtsschmuck und die Gebäude rund um den Marktplatz würden derzeit gut zur Geltung kommen.

