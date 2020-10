Peine: Finanzamt schließt wegen Corona

Peine

Das Finanzamt Peine ist vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Infektionslage ab sofort vorsorglich bis auf Weiteres für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.

So soll die dauerhafte Verfügbarkeit von Mitarbeitern in der Verwaltung möglichst sichergestellt und eine weitere Verbreitung des Virus eingedämmt werden. Dies dient gleichzeitig dem Schutz der Bürger. Nach vorheriger telefonischer Terminabsprache können in begründeten Einzelfällen weiterhin persönliche Rücksprachen erfolgen.

Anzeige

Zur Übermittlung von Steuererklärungen, Anträgen, Einsprüchen und Mitteilungen an das Finanzamt wird empfohlen, das Verfahren Elster unter www.elster.de zu verwenden. Der Kontakt mit dem Finanzamt Peine per Telefon, Telefax, Brief oder E-Mail ist weiterhin möglich. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail sind die zurzeit aus Sicherheitsgründen bestehenden Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Emotet-Virus zu beachten.

Die Kontaktdaten und telefonischen Sprechzeiten sind: Telefon (0 51 71) 40 70, Telefonische Sprechzeiten von 9 bis 12.00 Uhr (montags, mittwochs, donnerstags und freitags), 7.30 bis 12 Uhr (dienstags) sowie zusätzlich von 14 bis 17 Uhr (donnerstags).

Von der Redaktion