Peine

Alarm! Einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren Peine, Dungelbeck und Schmedenstedt hat es am Freitagabend um 18.17 Uhr in der Peiner City-Galerie gegeben. Auch die Polizei war mit vier Beamten vor Ort. Im Woolworth-Geschäft im Erdgeschoss des Einkaufszentrums an der Glockenstraße haben Kissen gebrannt, die gelöscht wurden.

Zur Galerie Feuer bei Woolworth in der City-Galerie: Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienste waren im Einsatz.

Polizeisprecher Thomas Krug sagt: „Der Haushaltswaren-Laden war noch geöffnet, und die Kissen lagen in einer Gitterbox. Wer oder wie sich entzündet haben, ist noch unklar und wird jetzt ermittelt. Wir gehen aber von Brandstiftung aus.“ Ein Vater (30) und sein kleiner Säugling, den er bei sich hatte, atmeten Rauchgas ein und mussten von Notärzten des Rettungsdienstes behandelt werden. Sie kamen dann zur weiteren Untersuchung ins Klinikum.

Die drei Feuerwehren waren mit 46 Kameraden und mehreren Fahrzeugen im Einsatz und konnten die Flammen schnell löschen. „Da musste aber auch nicht mehr viel gemacht werden, da sich der 30-Jährige geistesgegenwärtig den Feuerlöscher im Geschäft geschnappt und den Brand gelöscht hat“, so Krug. Danach brachten die Feuerwehrleute die verkohlten Kissen nach draußen und lüfteten das Gebäude. Der Einsatz war laut Auskunft der Einsatzstelle um 19.15 Uhr beendet. Aber die Ermittlungen der polizeilichen Spurensicherung zur Brandursache dauern noch an.

Diese Kissen haben im Woolworth gebrannt. Quelle: Polizei Peine

Von Thomas Kröger