Peine: Fast 400 Besucher hörten das Konzert des Stadtorchesters

Picknick-Decke auf dem Rasen ausbreiten und Musik genießen: Nach fast zwei Jahren Corona-Pause spielte das Ensemble des Stadtorchesters Peine einen Auftritt. Am Samstag war es endlich soweit. Fast 400 Besucher hörten das Konzert auf dem Sportplatz des TSV Bildung an der Schäferstraße.

Zu lange war es still um das Veranstaltungswesen und deren Auftritte. Mit einem Mix aus neumodernen Pop-Stücken als auch Marschmusik sorgten die Musikerinnen und Musiker für viel Stimmung unter den Gästen. Den Weg zum Konzert fanden junge und ältere Besucher, die sich bei herrlichem Sonnenschein unterhalten ließen. Sie drückten in Pandemie-Zeiten ihren Dank an die Musiker aus.

Konzert mit Hilfe eines Förderprogramms umgesetzt

Dirigent und Musikalischer Leiter des Stadtorchesters, Michael Tewes, führte die Ensembles durch drei Stunden. Der Eintritt war an diesem Tag kostenfrei. Mit Hilfe eines Förderprogramms, das durch den Bundesverband Blasmusik und Chöre zur Verfügung gestellt wurde, wurde das Konzert organisiert.

Pünktlich um 15 Uhr begann die Veranstaltung auf dem Sportplatz. Auch zahlreiche Familien schauten vorbei. Familie König aus Stederdorf berichtet: „Wir hatten über die sozialen Medien von dem Event gehört und uns gleich vier Karten gesichert. Gerade in Zeiten von Corona gab es nicht viel Konzerte oder Aktivitäten unter freien Himmel. Die Kinder freuen sich auch und das ist die Hauptsache“, so der Familienvater.

Mit Hygienekonzept: Fast 400 Besucher hörten das Konzert. Quelle: Phil-Kevin Lux

Ein Dankeschön an alle Unterstützer

Auch Björn Grobe, Schriftführer des Stadtorchesters, war erfreut über die große Anteilnahme: „Wir durften fast zwei Jahre keine Konzerte mehr geben. Dank eines Hygienekonzeptes ist dies aber endlich wieder möglich.“ Selbst begeisterter Trompetenspieler ist Grobe aber auch und spielte zum Abschluss des Orchesters mit. „Die Veranstaltung ist als Dankeschön für die Unterstützer und Spenderinnen gedacht, die während der Pandemie dem Stadtorchester auf verschiedenen Wegen geholfen haben“, so Grobe vorab. Neben dem großen Blasorchester wurden die neuen Fuhsetaler und auch diverse kleinere Besetzungen ihr musikalisches Können präsentieren.

Info: Das Stadtorchster Peine ist einer der größten Musikvereine Norddeutschlands, heißt es auf der Homepage. Vier feste Klangkörper sind im Verein, sowie eine Reihe von Kleingruppen in denen Menschen gemeinsam musizieren. Für bestimmte Einsätze werden über einen kurzen Zeitraum auch kleine Ensembles zusammengestellt. Bis zu 60 Musiker spielen im großen Orchester. Ungefähr 20-25 Musikern spielen bei den Neuen Fuhsetalern. Musikalisch decken die Musikerinnen und Musiker den Bereich der volkstümlichen und modernen Blasmusik ab.

Von Phil-Kevin Lux