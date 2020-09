Peine

Angeblich wollten sie etwas reparieren, doch tatsächlich führten sie Übles im Schilde: In Peine haben wieder falsche Handwerker zugeschlagen. Am Montag um 16.15 Uhr gelangten Betrüger unter dem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin an der Bodenstedtstraße in Peine, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe.

Ein Täter nutzte die Gelegenheit, um eine Handtasche samt Geldbörse zu entwenden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 250 Euro.

Von Kerstin Wosnitza