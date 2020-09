Vöhrum

Eine Streifenbesatzung hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen 69-jährigen Autofahrer auf der Straße „Unter dem Spring“ in Vöhrum kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Peiner unter Alkoholeinfluss stand. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 1,64 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt verboten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Von von der Redaktion