Peine

Lässt sich die Verkehrssituation an der Celler Straße für Radfahrer verbessern? In die aktuelle Diskussion zu diesem Thema schaltet sich nun der ehemalige Peiner Bürgermeister Udo Willenbücher (SPD) ein. Seine Idee: Den Durchgangsverkehr aus der Stadt heraushalten, denn weniger Autos brauchen weniger Platz und damit weniger Fahrspuren, so dass Raum für einen Radweg entsteht.

Die Straße soll 2021 saniert werden

Hintergrund: Für Radfahrer ist es an der Celler Straße in Peine nicht nur ausgesprochen ungemütlich, sondern sogar gefährlich. An erheblichen Teilen der viel befahrenen Bundesstraße 444 (B 444) quer durch die Stadt gibt es keinen Radweg. Wie vorgeschrieben auf der Fahrbahn zu fahren, ist wegen des dichten Autoverkehrs aber keine Option. Die meisten Radfahrer nutzen deshalb den ohnehin sehr schmalen Bürgersteig. Weil die Straße 2021 saniert werden soll, ist nun eine Diskussion darüber entbrannt, ob man die Verkehrssituation in diesem Zusammenhang verändern kann. Unter anderen geht es um einen Radweg, für den es aber bei einer vierspurigen Straße nicht ausreichend Platz gibt.

Anzeige

Willenbücher regt eine Machbarkeitsstudie an

„Ich weiß natürlich, dass mein Vorschlag nicht von heute auf morgen umzusetzen ist. Er könnte aber vielleicht dazu beitragen, mittelfristig eine Lösung zu finden“, sagt Willenbücher (74), der selbst als passionierter Radfahrer bekannt ist. Er regt in diesem Zusammenhang eine Machbarkeitsstudie an. Seine Idee klingt simpel: „Vom Mühlenkreisel im Norden bis zur Feuerwehr-Kreuzung im Süden gibt es über die Ostrandstraße, die Stahlwerkbrücke und die Bundesstraße 65 bereits eine durchgehende, gut ausgebaute Umgehung, auf die der Durchgangsverkehr sehr viel konsequenter geleitet werden könnte“, sagt er. Auch die Fahrzeuge, die aus Richtung Hannover von der Autobahn 2 kommen, können über die Abfahrt Peine-Ost diesen Weg problemlos nehmen. Nachts ist die Celler Straße für Lastwagen bereits jetzt gesperrt.

Die Diskussion um die Celler Straße Im kommenden Jahr will die zuständige Landesbehörde für Straßenbau die Celler Straße (B 444) in Peine sanieren lassen. Die Politik in der Stadt Peine sah daran geknüpft eine gute Gelegenheit, die Verkehrssituation zu verbessern. Doch es ist lediglich eine Decken- und Kanalsanierung vorgesehen. „Über grundsätzliche Veränderungen bei einer Ortsdurchfahrt denken wir in der Regel nur dann nach, wenn es um eine grundlegende Erneuerung geht“, sagt der Leiter der zuständigen Landesbehörde für Straßenbau, Michael Peuke. Eine sinnvolle Lösung zu finden, sei zudem ein längerer Planungsprozess. Der Planungsausschuss der Stadt Peine hat sich Anfang Dezember mit dem Thema befasst. Die Verwaltung soll eine Optimierung der Verkehrssituation in Gang bringen. Geprüft werden sollen unter anderem die Einrichtung einer Tempo-30-Zone mit „grüner Ampelwelle“ und weitere Mittel zur Verkehrsberuhigung. Man war sich einig, dass für eine nachhaltige Lösung die gesamte Celler Straße und auch die Ausweich-Routen betrachtet werden müssen. Einbezogen werden sollen ein Planungsbüro, die Landesbehörde, die Politik und die Polizei. Ein Ingenieurbüro hat bereits geprüft, ob zwei Radwege angelegt werden könnten. Dafür müsste aber die Zahl der Fahrspuren reduziert werden. Beim aktuellen Verkehrsaufkommen ist dabei mit Problemen und Rückstaus zu rechnen.

Michael Peuke, Leiter der für die B 444 zuständigen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, sieht Willenbüchers Vorschlag skeptisch. „Man darf die Rechnung nicht ohne die Autofahrer machen, die sich nicht ,zwangsführen’ lassen“, sagt er. Die wenigsten richten sich nach der Beschilderung, man fahre eher gewohnte Wege oder lasse sich vom Navigationsgerät leiten. Auf dessen Vorschläge lasse sich aber kaum Einfluss nehmen. Der Verkehr werde von den Navis über die Celler Straße geführt, weil sie eine Bundesstraße sei. Bei der Ausweichstrecke handele es sich überwiegend um städtische Straßen. Da sei dann auch zu bedenken, dass für die Instandhaltung nicht der Bund zuständig sei, sondern die Stadt Peine. Eine Umwidmung sei laut Peuke „keine naheliegende Vorstellung“.

Udo Willenbücher Udo Willenbücher (74) war von 2001 bis 2006 der erste hauptamtliche Bürgermeister der Stadt Peine, ein Schlaganfall und dessen Folgen verhinderten eine zweite Amtszeit. „Die gesundheitlichen Dinge waren sehr belastend für mich, aber jetzt habe ich alles wieder im Griff“, sagt Willenbücher – er ist ein begeisterter Hobby-Radfahrer. Willenbücher hätte damals gerne noch eine zweite Amtsperiode im Rathaus an der Kantstraße geleistet. „Das, was man in der ersten auf den Weg gebracht hat, kann man in der zweiten nachhaltig untermauern und festigen“, betont er. Seit 2006 ist dann der Fahrradsport in den Fokus des gebürtigen Nordhorners gerückt. Ein Hobby, das er mit seiner Frau Armgard teilt.

Auch nicht zu unterschätzen sei der so genannte Ziel- und Quellverkehr – also die Fahrten, die die Stadt Peine als Ziel- oder Ausgangspunkt haben und für die deshalb andere Routen nicht infrage kommen.

Weichen wurden in den 1960er-Jahren gestellt

„Die jetzige Verkehrssituation geht auf die frühen 1960er-Jahre zurück. Die Westumgehung sollte eigentlich bis hinter Edemissen fortgeführt werden. Das ließ sich aber nicht realisieren, weil die Fuhseniederung und das Trentelmoor tangiert worden wären“, blickt Udo Willenbücher weit zurück. Deshalb sei die Celler Straße im Sinne des Gedankens der „autofreundlichen Stadt“, der zu dieser Zeit geherrscht habe, vierspurig ausgebaut worden. „Meiner Meinung nach war das von Anfang an eine Fehlentscheidung“, so die Einschätzung des früheren Bürgermeisters.

Von Kerstin Wosnitza